Emma Stone glaubt an Außerirdische

Im kommenden Yorgos Lanthimos-Film Bugonia arbeitet Emma Stone erneut mit dem Regisseur zusammen, um diesmal eine CEO zu spielen, von der einige ziemlich schrullige Kerle glauben, dass sie in Wirklichkeit ein Außerirdischer ist, der auf die Erde geschickt wurde, um den Planeten zu zerstören.

Als Teil der wachsenden Welttournee für Bugonia trat Stone bei den Filmfestspielen von Venedig auf, wo sie auf einer Pressekonferenz erschien, um einige ziemlich interessante Gedanken über Außerirdische zu teilen. Einfach ausgedrückt machte die Schauspielerin ihren Glauben an Außerirdische öffentlich, wenn auch nicht an kleine grüne Männchen, die in fliegenden Untertassen erscheinen, sondern an die Wahrscheinlichkeit, dass Leben anderswo im Kosmos existiert.

Laut The Guardian erklärt Stone: "Ich weiß nicht, ob ich auf uns herabschauen soll, aber einer meiner Lieblingsmenschen, der je gelebt hat, ist Carl Sagan, und ich habe mich wahnsinnig in seine Philosophie und Wissenschaft verliebt und in wie brillant er ist.

"Er glaubte zutiefst daran, dass die Vorstellung, dass wir allein in diesem riesigen, weitläufigen Universum sind - nicht, dass wir beobachtet werden - eine ziemlich narzisstische Sache ist. Also, ja, ich komme raus und sage es: Ich glaube an Außerirdische."

