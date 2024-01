Emma Stone: Die Dreharbeiten zu Cruella 2 werden "hoffentlich eher früher als später" stattfinden

Da Emma Stone bereits 2021 für Cruella 2 unterschrieben hat, war ein Update zu dem Projekt für die Fans längst überfällig.

In einem kürzlichen Interview mit Variety gab Stone glücklicherweise ein sehr kurzes Update zur mit Spannung erwarteten Fortsetzung. Sie merkte an, dass der Film "in Arbeit " sei und dass die Dreharbeiten "hoffentlich eher früher als später" beginnen werden.

Es ist nun fast drei Jahre her, dass Cruella zum ersten Mal in die Kinos kam. Die Entstehungsgeschichte von One Hundred and One Dalmatiner wurde zu einem großen Erfolg für Disney und spielte weltweit mehr als 220 Millionen Dollar an den Kinokassen ein.

Es dauerte nicht lange, bis eine Fortsetzung angekündigt wurde und Stone zusammen mit Regisseur Craig Gillespie und Drehbuchautor Tony McNamara als Rückkehr bestätigt wurde.