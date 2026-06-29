Emma Raducanu zieht sich in letzter Minute wegen einer Beinverletzung von Wimbledon zurück

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Emma Raducanu, die beste britische Spielerin im Frauentennis, weltweit auf Platz 33, hat sich in letzter Minute wegen eines Ermüdungsbruchs im rechten unteren Bein von Wimbledon zurückgezogen. "Nach einem letzten Ultraschall heute Abend hat sich das Problem, das ich behandelt habe, zu einem Ermüdungsbruch entwickelt. Medizinisch wurde mir geraten, nicht weiter durchzuziehen", sagte Raducanu, der als 30. gesetzter im Turnier war und gegen Antonia Ruzic aus Kroatien spielen sollte.

Der Grand Slam im Gras beginnt heute, wobei heute die Erstrundenspiele stattfinden, darunter das Debüt der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka, die dieses Major noch nie gewonnen hat.

Die 17-jährige Hannah Klugman, auf Platz 416 der Welt; Die 18-jährige Mimi Xu (Rang 255), die 25-jährige Francesca Jones (Rang 106) sind die weiteren britischen Spielerinnen, die heute Spiele haben; Die 24-jährige Katie Swan (gerankt 196) und die 29-jährige Katie Boulter (gerankt 60) spielen morgen am Dienstag.

Raducanu hat seit den US Open 2021 kein Turnier mehr gewonnen, erreichte aber kürzlich ihr drittes Finale in einem WTA-Hauptturnier (von WTA 250 bis Grand Slams) im Queen's Club. Ein Hoffnungszeichen, das zerstört wurde, als sie sich von den Nottingham Open zurückzog und nun von Wimbledon aufstieg. Sie hat in diesem Jahr 11 Spiele gewonnen und 10 verloren.