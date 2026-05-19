Emma Raducanu verliert ihr erstes Match seit zwei Monaten, kurz vor Roland Garros

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Die britische WTA-Spielerin Emma Raducanu erlitt in Straßburg eine Niederlage in der ersten Runde, in ihrem ersten Tennismatch seit über zwei Monaten. Sie verlor mit 6:4, 7:6 (7:4) gegen Diane Parry bei der Internationaux de Strasbourg, einem Turnier in der WTA-500-Kategorie seit 2024, einem der letzten Turniere vor Roland Garros, das nächste Woche beginnt.

Raducanu, ehemalige Weltranglisten-2, spielte zuletzt nach einer Niederlage in der dritten Runde gegen Amanda Anisimova in Indian Wells im vergangenen März und erhielt eine Wildcard für das Turnier, da sie derzeit auf Platz 37 der Welt steht, nachdem sie seit ihrem letzten Spiel auf Platz 23 gefallen ist.

Raducanu traf nach einem enttäuschenden Jahr 2025 wieder auf ihren ehemaligen Trainer Andrew Richardson, ihren ersten und bis heute einzigen WTA-Titel, die US Open.

Parry trifft im Achtelfinale auf den chinesischen Spieler Zhang Shaui. Iva Jovic, Nummer 17 der Welt; Ekaterina Alexandrova (14) und Victoria Mboko (9) sind die höher eingestuften Spielerinnen im Straßburger Achtelfinale.

Jimmie48/WTA

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