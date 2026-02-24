Emma Raducano wird die erste weibliche Tennisspielerin, die bei Uniqlo unterschreibt, und verlässt Nike

HQ

Emma Raducanu, trotz häufiger Rückschläge (die 23-Jährige ist jetzt auf Platz 26 der Weltrangliste) und keinen Titelgewinn seit den US Open 2021 mehr die britische Nummer-1-Spielerin, überraschte die Fans, indem sie ankündigte, Nike zu verlassen, ihrer Sportmarke seit ihrem 15. Lebensjahr und die erste weibliche Tennisspielerin zu werden, die mit der japanischen Marke Uniqlo zusammenarbeitet.

Raducanu wird Uniqlos globaler Markenbotschafter sein, an Engagement-Aktivitäten teilnehmen und Uniqlos Produkte bewerben. Sie reiht sich derselben Marke an, die zuvor Roger Federer, Novak Djokovic und Kei Nishikori unterstützte, und ist ein weiterer Verlust für Nike, die den britischen ATP-Nummer-1 Jack Draper verloren haben, der zu Vuori wechselte, sowie France Tiafoe (der zu Lululemon wechselte) und Taylor Fritz, der zu BOSS wechselte.

Anfang dieses Monats erreichte Raducanu ihr erstes Finale seit den US Open 2021 bei den Transylvania Open, verlor jedoch mit 0:6, 2:6 gegen die Heimatfavoritin Sorana Cirstea. Sie hat häufig mit Verletzungen und Krankheiten zu kämpfen gehabt, die ihre Karriere beeinträchtigt haben, hat aber ihre Teilnahme an Indian Wells und Miami Open im nächsten Monat bestätigt und freut sich auf die Rasensaison und Wimbledon, wie sie dem Guardian sagte.