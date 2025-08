Emma Mackey spielt die Hauptrolle in der starbesetzten Komödie und heißt passenderweise Ella McCay

Später in diesem Jahr dürfen wir uns auf eine neue Drama-Komödie von 20th Century Studios freuen. Der Film, der unter dem Namen Ella McCay bekannt ist, wird von der Frau mit dem vielleicht passendsten Namen für den Job geleitet, Emma Mackey, die hier als talentierte Anwältin auftritt, die versucht, ihre beeindruckende Karriere mit den Herausforderungen in Einklang zu bringen, die ihr Privatleben an ihr Leben stellt.

Ella McCay wurde von James L. Brooks geschrieben und inszeniert und hat eine hochkarätige Besetzung, die Mackey begleitet. Wir können Auftritte von Jamie Lee Curtis, Jack Lowden, Woody Harrelson, Kumail Nanjiani, Ayo Edibiri, Rebecca Hall, Julie Kavner, Spike Fearn, Becky Ann Baker, Joey Brooks und Albert Brooks erwarten.

Der Film soll Ende des Jahres am 12. Dezember Premiere haben und ihr könnt euch den Trailer für das interessant aussehende Ella McCay unten ansehen.