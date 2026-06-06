Emma Corrin möchte Deadpool & Wolverine s Cassandra Nova zurückbringen: "Ich glaube, ihre Geschichte ist noch nicht vorbei"

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Jeder, der Deadpool & Wolverine seit der Premiere des Films vor zwei Jahren gesehen hat, weiß, dass der Film damit endet, dass eine bestimmte Figur ein ziemlich grausames Schicksal erleidet. Nun... viele Figuren sterben in diesem Film auf grausame Weise, aber in diesem Fall sprechen wir von Emma Corrins Rolle.

Spoiler-Alert für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, aber sich für das Marvel Cinematic Universe interessieren: Corrins Cassandra Nova stirbt am Ende des Films. Der Grund, warum wir das ansprechen, ist, dass der Schauspieler hinter der Figur kürzlich gefragt wurde, ob er seine Rolle als Cassandra wiederholen möchte, worauf Corrin begeistert mit Ja antwortete und sogar erwähnte, dass sie es gerne machen würden.

Im Gespräch mit Variety sagte Corrin: "Ich würde es absolut tun, zu 100%. Ich glaube, ihre Geschichte ist noch nicht vorbei. Ich würde gerne einen Film sehen, in dem Professor X und Cassandra Nova zusammenkommen – eine Geschwisterkomödie wie 'Step Brothers'. Mach es möglich! Internet, mach dein Ding!"

Würden Sie gerne sehen, dass Corrin später als Cassandra Nova zurückkehrt? Mit dem Multiversum im Hinterkopf gibt es definitiv Potenzial, dass es passiert.