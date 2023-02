Emma Corrin als Deadpool 3s Bösewicht

Emma Corrin, die vor allem für ihre Auftritte als Princess Diana/Lady Diana Spencer in The Crown und in jüngerer Zeit als jüngere Version von Marion in My Policeman bekannt ist, wurde als zentraler Bösewicht von Deadpool 3 besetzt, wie Hauptdarsteller und Deadpool selbst, Ryan Reynolds, nach einem Bericht von Deadline bestätigte. .

Corrin wird sich der bereits gestapelten Besetzung neben Reynolds und Hugh Jackman anschließen, der bestätigt wird, dass er als Wolverine zurückkehrt und zum ersten Mal als Charakter in einem Projekt auftritt, das ordnungsgemäß in das MCU eingebettet ist.

Marvel Studios' Präsident Kevin Feige wird neben Reynolds und Shawn Levy, der der Regisseur des Films sein wird, produzieren.

Paul Wernick & Rhett Reese kehren zurück, um das Drehbuch zu schreiben, und mit dieser Casting-Nachricht ist es möglich, dass in Kürze mehr über den Film herauskommt, obwohl die Fans eine Weile warten werden, um den Film zu sehen, der Berichten zufolge am 8. November 2024 veröffentlicht wird.