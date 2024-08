HQ

Informative Warnung: Diese Rezension wurde ursprünglich auf Spanisch verfasst, und sowohl ihre Schlussfolgerung als auch ihre Bewertung wurden gemäß den Bedingungen vorgenommen, unter denen dieser Titel in das Land kommt.

Ich bin ein großer Konsument von Papier und E-Books, aber ich war noch nie ein großer Fan von Visual Novels. Ich muss diese Tatsache jetzt auf den Tisch legen, damit Sie, mein Leserfreund, wissen, woran Sie sind. Das bedeutet nicht, dass ich nicht ein paar ausprobiert habe und dass ich nicht verstehe, unter welchen Tropen oder Bedingungen sich ihr "Gameplay" bewegt und daher weiß, was ich schätzen sollte und was nicht, um Ihnen eine gute Meinung zu bieten, mit der ich Ihnen vorschlagen kann, der Detektei beizutreten oder nicht. Aber im Laufe der Jahre fällt es mir immer schwerer, mich auf bestimmte archaische Systeme zu konzentrieren, die unabhängig davon, ob die Serie 25 oder nur zwei Jahre lang inaktiv war, weiterhin überleben. Einem alten Hund kann man keine neuen Tricks beibringen, wie ein beliebtes Sprichwort sagt.

Es fiel mir schwer, mich mit Emio - The Smiling Man: Famicom Detective Club zu konzentrieren. Und das nicht, weil es für das Auge unangenehm ist oder eine ungünstige Schriftart hat, die Sie für ein paar Sitzungen an den Nintendo Switch-Bildschirm fesselt, es ist nur so, dass "Emio" (das Spiel, nicht der Charakter) unter genau den gleichen Problemen leidet wie die westliche Ankunft der Famicom Detective Club -Serie im Jahr 2021.

Auch wenn sie hier neu sein mögen, wurde der erste Utsugi Detective Agency -Titel 1988 in Japan veröffentlicht und unter anderem von Gunpei Yokoi, Nintendo-Legende und Vater von Game & Watch, produziert. Ich möchte mich nicht zu sehr mit diesen Titeln aufhalten, außer zu sagen, dass Emio - The Smiling Man der überarbeiteten visuellen Vorlage der Remakes/Remasters von 2021 bis ins kleinste Detail gefolgt ist. Auch die Hauptfiguren der Detektei sind die gleichen geblieben: Detective Shunsuke Utsugi, die investigative Eminenz und meist im Hintergrund, von wo aus er zwei junge Nachwuchstalente betreut: die junge und charmante Ayumi Tachibana und dich, die Protagonistin. Sie sehen alle gleich aus, und es scheint, als wären nur ein paar Tage oder Wochen vergangen, seit The Missing Heir Fall geschlossen wurde. Anspielungen auf frühere Titel der Serie kann man jedoch an den Fingern einer Hand abzählen und man muss schon sehr aufmerksam sein, um sie zu sehen. Die erste Schlussfolgerung von ist also positiv: Emio - The Smiling Man: Famicom Detective Club kann als Ihre erste Visual Novel für einen Krimi dienen.

Wie gesagt, wir sind ein junger Detektiv, der immer wieder Erfahrungen an der Utsugi Detective Agency sammelt. Das Ermittlerteam arbeitet zusammen und hat die Aufgabe, der Polizei bei der Aufklärung von Fällen zu helfen, und jetzt brauchen sie deine Fähigkeiten, um einen Mörder zu finden, der aus der Vergangenheit zu stammen scheint, und die aktuellen Opfer mit denen eines ungelösten Falls von vor 18 Jahren in Verbindung bringt. Auf der einen Seite müssen wir den Mörder eines Highschool-Schülers namens Eisuke Sasaki finden. Auf der anderen Seite, um die Verbindung zu den ungelösten Verbrechen der Vergangenheit zu untersuchen und auch ein mysteriöses Verschwinden aufzuklären. Die Handlung wird immer reichhaltiger, bezieht einige der Charaktere um uns herum mit ein, und um das Ganze abzurunden, scheint sie auch noch mit einer urbanen Legende verbunden zu sein. Wir werden die Stadt auf und ab drehen müssen, jeden Stein heben und an jede Tür klopfen müssen, wenn wir den Fall lösen wollen.

Und diese Geschichte funktioniert. Die vorherigen Titel hatten ein Drehbuch von Yoshio Sakamoto (ja, dem Vater der Metroid-Serie), und dieser kehrt nach all den Jahren zu ihm zurück. Es ist eine phänomenale menschliche und deduktive Geschichte, die sie als genau das belastet: ein weiteres Kapitel des Famicom Detective Club, das in den letzten 36 Jahren aus dem gleichen Holz geschnitzt wurde. Emio leidet immer noch darunter, ein archaischer und klobiger interaktiver Roman zu sein, bei dem es weniger darum geht, die richtigen Fragen zu stellen, als vielmehr darum, sie zur richtigen Zeit zu stellen. Und es ist sehr frustrierend, dass wir in jedem Kapitel in einem Dialog stecken bleiben, nur weil die Aussage der Figur, die man befragt oder befragt, von einem verlangt, dass man nach etwas anderem fragt, einem Objekt in der Umgebung, oder einfach weil man die "Sprechen/Zuhören"-Taste erneut drücken muss. Das ist ziemlich mühsam. Das Schlimmste ist, dass es dem Design des Spiels inhärent ist.

Ja, Detektive haben jetzt ein paar mehr Optionen im Menü. Ich habe es sehr geschätzt, das Untersuchungsnotizbuch und die verschiedenen Farben zu haben, um relevante Daten hervorzuheben, auf die ich von Zeit zu Zeit zurückgreifen kann, und das Mobiltelefon bietet eine weitere Option zum "Spielen". Es gibt auch einen deutlichen Sound, wenn man auf ein neues Detail oder einen neuen Hinweis stößt, aber die Optionen für die Interaktion mit Charakteren oder Szenarien werden langsam, rudimentär und ermüdend. Der Cursor bewegt sich langsam, wenn er die Szenerie untersucht, und seine Verwendung ist ziemlich unregelmäßig und verschwenderisch. Ich war überrascht, dass es in der ersten Szene so geschickt als Tutorial verwendet wurde, um einen Hinweis auf dem Fahrrad im Hintergrund zu finden, und es doch nur in ein paar (sehr wenigen) anderen Momenten danach verwendet wurde, bevor offensichtlich der letzte Knoten und die Auflösung erfolgten. Eine Handlung, die, wie ihr vielleicht erraten habt, wenn ihr es bis hierher geschafft habt, ich gelobt habe, aber ich möchte sie niemandem verderben, weshalb alle Bilder in dieser Rezension nur aus den ersten vier Kapiteln stammen.

Und trotz all meiner Kritik und Vorbehalte gegenüber Visual Novels ist Emio - The Smiling Man ein Titel, für den ich dankbar bin, dass er heute erschienen ist. Vor allem, weil es ein Genre wieder in den Vordergrund rückt, und mit der Unterstützung eines großartigen Unternehmens wie Nintendo, das immer kaum im Schatten moderner Systeme überlebt hat. Und außerdem ist es der erste Titel der Serie, der (endlich!) auf Spanisch lokalisiert erscheint. Ich bin mir sicher, dass ich in meiner Kritik noch schärfer sein würde, wenn ich es auf Englisch hätte verfassen müssen, nur wegen des zusätzlichen ungelösten Aufwands, ein unübersetztes interaktives Buch in einem Land anzubieten. Ich schätze die Übersetzung, die die Spieler dazu ermutigt, sich auf die großartige Geschichte einzulassen, ich schätze Nintendos Mut, seine eigene Geschichte mit dem Genre zu bewahren und auch den Fans (und wer weiß, ob zukünftige Fans) von Visual Novels einen Teil zu bieten, der sowohl als Klassiker als auch als Neuerscheinung dient. Aber Emio - The Smiling Man: Famicom Detective Club lebt gefangen in den Fällen der Vergangenheit und wird die schweren Ketten des archaischen, klobigen Gameplays für alle Ewigkeit mit sich ziehen.