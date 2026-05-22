Emily Rudd, die Nami in der Netflix-Live-Action-Serie One Piece spielt, ist die neueste Ergänzung im Programm der San Diego Comic-Con Málaga 2026

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Es scheint, dass der Strom der Bestätigungen von besonderen Gästen für die zweite San Diego Comic-Con Málaga dieses Jahr über die Zeit stabiler und weniger sporadisch ist, und praktisch jede Woche fügen wir der Liste der bestätigten Persönlichkeiten einen neuen Namen hinzu. Wir hatten bereits große Namen von der Leinwand wie Charlie Rooker, Elijah Wood und Sean Astin (wir müssen auf weitere Bestätigungen achten, da wir das 25-jährige Jubiläum der Kinoveröffentlichung der Herr der Ringe-Trilogie feiern), außerdem Kevin Smith und John Romita Jr. aus der Comicwelt, und aus dem Fernsehen haben wir Richard Dean Anderson und Iñaki Godoy. Letzterer ist weltweit bekannt für seine Rolle als Captain Monkey D. Luffy in der Live-Action-Serie One Piece auf Netflix. Und es scheint, dass ein weiteres Mitglied seiner Crew ihn begleiten wird, während er in der andalusischen Küstenstadt ist.

Emily Rudd, die Nami in One Piece spielt, ist der zuletzt bestätigte Gast für SDCCM 2026. Die Schauspielerin, die auch für ihre Rolle als Cindy in Netflix' The Street of Terror bekannt ist, wird – wie wir vermuten – gemeinsam mit ihrer Co-Darstellerin Iñaki Godoy an einem Panel teilnehmen. Da bereits zwei Mitglieder der Straw Hat-Crew bestätigt wurden, würden es uns nicht überraschen, wenn noch mehr von ihnen an diesem Abenteuer teilnehmen, wie etwa Taz Skylar (Sanji in der Serie), ein Schauspieler von den Kanarischen Inseln, der bereits letztes Jahr an der ersten Ausgabe teilnahm und den wir das Vergnügen hatten, wie unten zu sehen ist, zu interviewen.

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Und falls Sie die zweite Staffel von One Piece noch nicht gesehen haben (die dritte befindet sich derzeit in Produktion), schauen Sie sich unsere vollständige Rezension an.