Emily in Paris wird bei Netflix für eine fünfte Staffel verlängert

Wahrscheinlich haben Sie in den letzten Wochen irgendwo jemanden gesehen, der sich über die Netflix-Dramaserie Emily in Paris lustig gemacht hat. Die Serie war während der Premiere der vierten Staffel ein Gesprächsthema, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die Serie in den letzten Episoden im Grunde genommen sehr wenig mit Paris zu tun hatte. Ungeachtet der Witze, die es erlitten hat, hat es es immer noch geschafft, sehr beliebt zu sein, und das hat bereits dazu geführt, dass Netflix mehr von Lily Collins als Titelfigur bestellt hat.

Netflix bestätigte die Nachricht in einem Blogbeitrag, in dem der Schöpfer Darren Star erklärt: "Wir sind begeistert von der unglaublichen Resonanz auf diese Staffel von Emily in Paris und freuen uns, für eine fünfte zurückzukehren, um Emilys Abenteuer in Rom und Paris fortzusetzen!"

Der Star kommentiert auch die 'Emily not in Paris'-Witze und fügt hinzu: "Die Show hat das Potenzial, einen größeren Fußabdruck zu haben."

Die vierte Staffel von Emily in Paris " hatte einen Mega-Run auf Netflix mit 19,9 Millionen Aufrufen in den ersten vier Tagen, was Netflix mit der kommenden fünften Ausgabe verbessern wird. Bisher wurde noch kein Premierendatum oder Drehzeitplan bekannt gegeben.