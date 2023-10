Emily Blunt, Josh Brolin und Benecio Del Toro wollen Sicario 3

Erst kürzlich wurde enthüllt, dass ein dritter Sicario-Film in Arbeit ist, aber jetzt berichtet Collider, dass wir das Haupttrio der Stars aus der Serie in diesem Dreikampf zurückkehren sehen könnten.

Es wird berichtet, dass Emily Blunt, Josh Brolin und Benecio Del Toro alle daran interessiert sind, in die Krimi-Action-Serie zurückzukehren. Während es natürlich wäre, Brolin und Del Toro im dritten Teil wieder zu sehen, da Blunt in Sicario: Day of the Soldado: Day of the Soldado (dem zweiten Film) nicht anwesend war, wurde nicht erwähnt, wie die Autoren planen, ihren Charakter in den dritten Film zu integrieren.

Franchise-Produzentin Molly Smith sagte: "Unsere Idee ist es, die Besetzung wieder mit Benicio, Emily und Josh zusammenzubringen, und wir haben eine großartige Geschichte zu erzählen... Benicio, der erst in letzter Zeit mit uns zusammengearbeitet hat, war im Moment wahrscheinlich am nächsten dran. Aber wir halten alle Talente auf dem Laufenden. Sie sind nah dran geblieben."

Aufgrund des anhaltenden SAG-AFTRA-Streiks gibt es kein Wort darüber, wann wir Sicario 3 in Produktion gehen und mit den Dreharbeiten beginnen könnten.