Emilie De Rochefort bestätigt für Tekken 8

Bandai Namco kündigt in rasantem Tempo neue Charaktere für Tekken 8 an, und jetzt ist die Zeit für Emilie De Rochefort, allgemein bekannt als Lili, gekommen. Diese französische Kämpferin wurde in Tekken 5: Dark Resurrection (2005) eingeführt und wird oft von Leuten geschätzt, die neu in der Serie sind, da es ziemlich einfach ist, lange und verheerende Combos mit ihrem fließenden Stil zu liefern, der sich oft wie Tanzen anfühlt.

Dem Trailer nach zu urteilen, ist Lili immer noch Lili mit vielen weißen, rosafarbenen Herzen (schau dir ihre Wutkunst an) und niedlichen Tieren. Schau es dir unten an.

