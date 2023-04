Emilia Clarkes Secret Invasion-Figur hat bereits ihr Debüt im Marvel Cinematic Universe gegeben

Der jüngste Trailer für die kommende Marvel Cinematic Universe-Serie, Secret Invasion, gab uns einen etwas längeren Einblick in Emilia Clarkes Rolle in der Serie, und jetzt, da alle Augen auf die Serie gerichtet sind, die am 21. Juni auf Disney+ debütiert, hat sich Nick Fury selbst, Samuel L. Jackson, mit Vanity Fair zusammengesetzt , um einige weitere Details über das Projekt zu teilen.

Und als Teil dieser Bemühungen teilte Jackson tatsächlich ein paar Informationen darüber mit, wen Clarke in der Serie spielt, da sich herausstellt, dass dies nicht wirklich das Marvel Cinematic Universe-Debüt ihres Charakters sein wird.

Jackson sagte: "Erinnerst du dich, als Ben [Mendelsohn] mit seiner Frau und seiner Tochter dort war? Sie ist das kleine Skrull-Mädchen, das erwachsen geworden ist. Sie ist seine Tochter."

So haben wir jetzt zumindest eine Vorstellung davon, wen Clarke in der Serie spielen wird und vielleicht sogar ihre Motivation. So oder so, wir werden eine feste Antwort darauf bekommen, wer Clarkes Skrull ist, wenn Secret Invasion diesen Sommer debütiert.