Emilia Clarke darüber, für Game of Thrones in Erinnerung behalten zu werden: "Ich werde immer dieses Drachenmädchen sein"

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Emilia Clarke liebt ihre Zeit als Mutter der Drachen Daenerys Targaryen in Game of Thrones. Eine Zeit lang wollte die Schauspielerin nicht nur als Mitglied der erfolgreichen TV-Serie bekannt werden, doch jetzt ist sie sehr glücklich, wenn sie auf schöne Erinnerungen an das Fantasy-Drama zurückblickt, das die Welt ein Jahrzehnt lang fesselte.

"Ich glaube, ich habe eine Phase durchgemacht, in der ich versucht habe, für mehr als nur Game of Thrones bekannt zu sein." Clarke sagte gegenüber Virgin Radio UK. Sie erklärte, dass es ein natürliches Gefühl für einen Schauspieler ist. Jetzt sagt sie jedoch, dass ihre Zeit in der Serie "großartig" war und dass sie "immer dieses Drachenmädchen sein wird, und vielleicht ist das okay."

Clarke hat natürlich schon in vielen anderen Filmen und TV-Serien mitgespielt. Sie war an großen Franchises wie Star Wars, dem MCU und Terminator beteiligt und hat sich auf Romcoms wie Me Before You und Last Christmas konzentriert. Vielleicht erinnern sich die Leute am liebsten an sie für ihre Zeit als Daenerys, was nicht allzu schlecht erscheint, da Game of Thrones (bis zum Ende) als eines der besten Fernsehserien galt.