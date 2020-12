Emi Evans singt ihren Kindern die Nier-Songs als Schlaflieder vor

You're watching Werben

Um an die Veröffentlichung von Nier Replicant ver.1.22474487139 im kommenden Jahr zu erinnern, entstand im Dezember ein Interview mit der Sängerin Emi Evans, die seit zehn Jahren die Hauptstimme der Nier-Songs ist. Die Engländerin sprach im Auftrag von Square Enix mit dem Playstation-Team darüber, wie sie mit dem Komponisten Keiichi Okabe in Kontakt getreten ist und welche Bedeutung ihren Liedern zukommt, obwohl diese in einer selbsterfundenen "Sprache" - der "Chaos Language" - gesungen werden.

Der Chefentwickler Yoko Taro suchte damals gezielt nach Musik mit Vocals, die die Spieler nicht vom eigentlichen Spielgeschehen ablenken dürften. Evans sollte deshalb Songs in einer Sprache entwickeln, die nur noch grob an menschliche Kommunikation erinnert. Sie begann damit Geräusche und Töne, die charakteristisch für existierende Sprachen sind, zufällig zusammenzumischen. "Ich habe einfach alle meine Lieblingswörter aneinandergereiht und sie dann optimiert, um sicherzustellen, dass sie keine Bedeutung haben. Dann versuche ich, sie auf 'coole' Weise auszusprechen", beschreibt Evans diesen Vorgang.

Weil sich Musik-Tracks, die all auf diese Weise erstellt wurden, allerdings recht ähnlich anhören sollen, wurde später beschlossen, die Methode auf eine einzelne Sprachvariation anzuwenden und das Ergebnis anschließend weiter zu entfremden. Die Musikerin passt die Geräusche, Worte und Silben phonetisch an die jeweilige Melodie an, weshalb kein realer Kontext existiert. Lyrics gibt es deshalb in vielen Liedern gar nicht erst, da die Zuhörer aus dem jeweiligen Bedeutungszusammenhalt heraus eine "emotionale Interpretation" ableiten sollen, so Evans:

"Eines habe ich über die Verwendung von Fantasiesprachen gelernt: Da sie keine Bedeutung haben, bleibt es ganz der Fantasie des Zuhörers überlassen, die Gefühle des Songs zu interpretieren. Ich finde, dass sie im Gegensatz zu Lyrics, die tatsächlich etwas bedeuten, ein viel größeres Potenzial besitzen und tiefe, persönliche Gefühle wecken [können]. In 'Chaossprache' zu singen, gibt mir die Möglichkeit, mich allein durch meinen Tonfall offen und ehrlich auszudrücken, ohne das Gefühl zu haben, dass mich die Worte einschränken oder mir im Weg stehen. Vielleicht überträgt sich die Katharsis, die ich beim Singen empfinde, auf einzigartige und positive Weise ja auch auf den Zuhörer?"

Die Sängerin spricht im Interview mit dem Playstation-Podcast auch über einzelne Songs, die viele Fans der Nier-Serie (oder den Soundtracks der Spiele) kennen werden. Das Gespräch wird schön angereichert mit kleinen Hörbeispielen, sodass ihr euer Gehör direkt auf die Probe stellen könnt. Übrigens verrät uns Emi Evans auch, wie sie diese selbsterfundene Chaossprache lernt: Indem sie ihren jungen Kindern immer wieder diese Songs vorsingt, während sie die Bande durch den Park schiebt. So werden diese Melodien und Töne, die viele Millionen Fans zu Tränen rühren, für die Beiden zu einer Art Schlaflied.