Emergentes Gameplay von Far Cry 6 ''soll sich nicht nur um Dani drehen''

Emergentes Gameplay und die Aneinanderreihung von Events die passieren können wenn etwas getriggert wird, sind im Laufe der Jahre zu starken Merkmalen des Far Cry-Franchise geworden. Dinge sind etwas aus den Fugen geraten, wenn ihr einen Außenposten einnehmen wolltet, oder die Tierwelt hat euch einen Strich durch eure Rechnung gemacht. Nun, als wir mit dem World Director von Far Cry 6 sprachen, wollten wir genauer wissen, wie sich der geliebte Aspekt in dem neuen Ableger verhält.

''Mit Far Cry 6 wollten wir uns wirklich auf das Gefühl der offenen Welt fokussieren, als ob sie von ganz alleine läuft.'' erklärt Ben Hall in unserem unten zu sehenden Gamereactor-Video. ''Du bist also, als Charakter, als Dani Rojas, ein Teil dieser Welt, du bist ein lokaler Yaran, doch wir wollten nicht, dass sich die Welt um Dani dreht. Es war uns sehr wichtig sicherzugehen, dass es da auch andere Leute gibt und andere Dinge in der Welt passieren.''

''Und zum erstem Mal haben wir ein Holster-System'' erklärt er, ''was bedeutet dass du die Spielwelt in einem ganz anderen Licht betrachten kannst. Du kannst deine Waffen wegpacken, und solange du nicht in einer Zone bist die vom Militär besetzt wird, kannst du einfach herumlaufen, dir die Dinge in der Welt anschauen und entscheiden, ob du mit ihnen interagierst oder nicht. Du kannst also zum Beispiel das Militär dabei beobachten, wie es einen der Guerillas belästigt den sie gefunden haben und dich entscheiden, ob es der richtige Moment ist für dich einzuschreiten um zu versuchen, diesen Leuten zu helfen. Ihnen zu helfen könnte einige nützliche Informationen hervorbringen die dir auf deiner Reise oder deinem Weg weiterhelfen. Oder du entscheidest dich, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt ist, dass du nicht die richtige Ausrüstung dafür besitzt. Dann bleibe ich einfach unentdeckt und gehe daran vorbei. Es präsentiert eine ganz andere Herangehensweise wie du die offene Welt erkunden kannst, weil du viel mehr von Yara mitnimmst.''

Laut Hall war im Allgemeinen der springende Punkt, ''Wert darauf zu legen, dass wir all diese anekdotischen Systeme zum funktionieren und laufen bringen. Mit dem Tierwelt-System kannst du den Gejagten und den Jagenden sehen, du kannst es beobachten und viel gründlicher betrachten als zuvor. Das erlaubt der Welt sich viel reichhaltiger zu präsentieren, sie ist divers und stets in Bewegung.''

Wie sieht Yara für euch als action-gepackter Open-World-Titel bisher so aus? Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober auf dem PC, der Playstation 4 und 5 sowie der Xbox One und Series.