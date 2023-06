Embracer zahlte 395 Millionen US-Dollar für die Rechte an Herr der Ringe.

HQ

Es war sicherlich nicht billig für das in Karlstad ansässige Unternehmen, die Rechte an Der Herr der Ringe von den ehemaligen Eigentümern Saul Zaentz Company zu kaufen, aber wenn man bedenkt, dass sie eine Zeit lang mit mehr als 2 Milliarden US-Dollar bewertet wurden, können wir den Deal wahrscheinlich immer noch als Schnäppchen bezeichnen, jetzt, wo wir den Endpreis kennen. Der endgültige Preis wollte sich bisher nicht äußern, aber heute wurde bestätigt , dass Embracer 395 Millionen US-Dollar für den Deal ausgegeben hat. Kein Wunder also, dass sie die Notwendigkeit sehen, die Marke so weit wie möglich zu melken, worüber wir bereits berichtet haben .

Im Vergleich dazu soll Amazon allein für die Rechte an der TV-Serie Die Ringe der Macht 250 Millionen Dollar bezahlt haben.