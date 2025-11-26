Embracer verkauft weiter Spree, indem es zwei weitere Videospielfirmen abgibt

HQ

Embracer Group befindet sich in einer Phase ernsthafter Veränderungen, denn nach einer riesigen Reihe von Übernahmen über die Jahre hat es seitdem Unternehmen in rasantem Tempo verkauft. Zu diesem Thema hat Embracer nun einen weiteren Verkauf angekündigt, da zwei weitere Unternehmen das Portfolio verlassen, da sie von jemand anderem übernommen wurden.

In einer Pressemitteilung wird bestätigt, dass Embracer sowohl Neverwinter developer Cryptic Studios als Remnant: From the Ashes publisher Arc Games an Project Golden Arc verkauft hat. Der Verkauf soll auf etwa 30 Millionen Dollar geschätzt werden, aber es gibt einige Vorbehalte beim Geschäft.

Zum einen sind die Veröffentlichungsrechte für Remnant: From the Ashes nicht enthalten, da diese an das Embracer gehörende THQ Nordic übertragen wurden, das bereits die Remnant IP-Rechte und Entwicklung kontrolliert, angeführt von Gunfire Games. Ebenso wird das Mehrspielerspiel Fellowship auch nicht mit Arc Games abziehen, da das Eigentum an Coffee Stain übertragen wird, die selbst voraussichtlich bald von Embracer abspalten werden.

Embracer CEO Phil Rogers äußerte sich zu diesem Verkauf: "Diese Transaktion unterstützt unsere wichtigsten Prioritäten, indem sie unseren Fokus auf strategische Vermögenswerte und Kern-IPs in Embracer stärkt und gleichzeitig die Rentabilität und den freien Cashflow verbessert. Der Deal ermöglicht es außerdem dem Online-Mehrspieler-Spiel Fellowship, entwickelt von einem talentierten externen Team in Stockholm, eine großartige Heimat innerhalb der Coffee Stain Group zu finden."

Es wird erwartet, dass der Deal schnell abgeschlossen wird, sobald "die üblichen Bedingungen erfüllt sind".