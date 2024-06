Embracer schließt Pieces Interactive, die Macher des Remakes von Alone in the Dark

HQ

Die Embracer Group hat beschlossen, Pieces Interactive, das Studio, das für die jüngste Alone in the Dark verantwortlich ist, vollständig zu schließen. Weitere Details oder Gründe für die Schließung wurden nicht genannt, außer einer kurzen Nachricht auf der Website des Studios und einem Bild als Epitaph.

Alone in the Dark hatte einen sehr zurückhaltenden Start, der den Glanz seines Namens nicht wiederherstellen konnte. Die Verkäufe sind seit der Veröffentlichung im März nicht in Schwung gekommen, und obwohl das Studio bereits im April eine Entlassungsrunde hatte, scheint dies nicht ausgereicht zu haben, um das Geschäft am Laufen zu halten.

Neben dem Reboot von Alone in the Dark entwickelte Pieces Interactive Magicka 2 und verschiedene DLCs sowie die letzten beiden Erweiterungen für Titan Quest, Ragnarok und Atlantis.

Es ist auch unklar, wie viele Mitarbeiter mit der Schließung ihren Arbeitsplatz verloren haben, aber wir wünschen ihnen, dass sie so schnell wie möglich ihren nächsten Job finden.