Embracer schließt das Square Enix Montreal Studio, das es gerade erworben und umbenannt hat

Erst vor kurzem erwarb die Embracer Group drei Entwicklungsstudios von Square Enix, nämlich Crystal Dynamics, Eidos-Montreal und Square Enix Montreal. Erst vor kurzem beschloss Embracer, das letztere Studio in Onoma umzubenennen, was dem Entwickler eine neue Identität gab, die sich von seinem früheren Publisher distanziert.

Trotz all dieser jüngsten Schritte hat Embracer beschlossen, Onoma (ehemals Square Enix Montreal) für immer zu schließen, was sowohl die Zukunft der rund 200 Mitarbeiter, die dort gearbeitet haben, als auch die Zukunft der mobilen Spiele, die es im Laufe der Jahre geschaffen hat, in Frage stellt.

Wie von Gamesindustry.biz berichtet, wurde uns gesagt, dass der Umzug erfolgt, damit Embracer seine Bemühungen auf Crystal Dynamics und Eidos-Montreal konzentrieren kann, zwei Entwickler, von denen es hofft, dass sie in Zukunft zu "Flaggschiff-Studios" werden.

Es wird gesagt, dass einigen der Mitarbeiter, die aufgrund dieser Schließung verlieren, Plätze aus offenen Positionen in der gesamten Embracer-Familie angeboten werden, aber viele werden sich natürlich woanders umsehen müssen.