Embracer hat damit begonnen, Spielestudios zu schließen

HQ

Das dänische Studio Campfire Cabal bekam nicht einmal ein Jahr, bevor es vom schwedischen Spielegiganten und Eigentümer Embracer Group geschlossen wurde.

Die Mitarbeiter, die zuvor sowohl an Hitman als auch an Expeditions gearbeitet haben, hatten bei der Eröffnung im September letzten Jahres das Ziel, "qualitativ hochwertige, erzählerische Rollenspiele zu schaffen". Aber jetzt ist das nicht mehr der Fall, und stattdessen wurde das Studio das erste in einer Reihe von geplanten Umstrukturierungen für Embracer Group, was das Unternehmen vor weniger als zwei Monaten angekündigt hat.

Mit anderen Worten, es ist mit weiteren Schließungen zu rechnen und wir wünschen den Betroffenen viel Erfolg bei der zukünftigen Jobsuche.