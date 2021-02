Embracer Group: Tarsier Studios wird in Zukunft an eigenem Produkt arbeiten

You're watching Werben

Erst vor ein paar Wochen ist Little Nightmares 2 erschienen und weil das Spiel nicht sehr lang ist, werden es sicher viele von euch bereits durchgespielt haben. Auf einen nächsten Teil der Serie müssen wir uns vielleicht eine ganze Weile gedulden, denn das verantwortliche Entwicklerstudio aus Schweden, Tarsier Studios, soll in Zukunft wohl an anderen Projekten arbeiten.

Bei der Bekanntgabe aktueller Quartalsergebnisse stellte die Muttergesellschaft von Tarsier, die Embracer Group, fest, dass "sich Tarsier Studios von nun an auf die Schaffung neuer IPs konzentrieren" werde. Der Embracer-CEO Lars Wingefors erinnerte daran, dass Little Nightmares 2 von Bandai Namco vertrieben wird, daher erwarte er abgesehen von Lizenzgebühren keine großen kommerziellen Einnahmen.

"Aber ich freue mich sehr darüber, dass [Tarsier Studios] wieder ein solches Spiel ausliefern, denn das erste Spiel wurde sehr gut angenommen und dieses Spiel sieht genauso gut aus. Nachdem sie [Little Nightmares 2] fertiggestellt haben, werden sie dazu übergehen, eine neue IP zu erstellen [...]. Das war der Hauptgrund, warum wir diese Akquisition vor etwas mehr als einem Jahr getätigt haben."

Das muss natürlich nicht heißen, dass Little Nightmares 2 unser letztes Abenteuer mit Six gewesen sein muss, da Rechteinhaber Bandai Namco die Produktion auch einfach einem anderen Team überlassen könnte. Vor Little Nightmares arbeitete Tarsier Studios übrigens an einer Handvoll Little-Big-Planet-Titel und einigen kleinen Projekten wie dem PSVR-exklusiven Statik.

Quelle: IGN.