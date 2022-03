Embracer Group spendet 2 Millionen US-Dollar an die Ukraine

HQ

Die schwedische Aktiengesellschaft Embracer Group, die Videospielunternehmen wie Asmodee, Gearbox Entertainment, Koch Media, Saber Interactive, THQ Nordic und viele weitere unter sich vereint, hat sich dazu entschieden, der Ukraine in Krisenzeiten beizustehen. Der Konzern spendet 1 Million US-Dollar an verschiedene Organisationen, die dem Land in dieser Phase beistehen. Der Geschäftsführer Lars Wingefors spiegelt diesen Betrag von seinem Privatkonto:

"Millionen von Menschen erleben in der Ukraine derzeit unvorstellbares Leid", heißt es in einem Schreiben. "Die Embracer Group hat beschlossen, 1 Million US-Dollar für humanitäre Hilfe bereitzustellen, um die Betroffenen durch etablierte Organisationen, wie das Internationale Komitee des Roten Kreuzes, den SOS-Kinderdörfern und der ACT-Alliance, zu unterstützen. Darüber hinaus wird unser CEO, Lars Wingefors, diese Spende mit einer weiteren Million US-Dollar verdoppeln. Dadurch werden unsere Mitarbeiter und Vertragspartner unterstützt, die direkt von dieser Krise betroffen sind."