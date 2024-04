Embracer Group spaltet sich in drei Einheiten auf

HQ

Die Embracer Group restrukturiert sich seit einiger Zeit konsequent um. Da große Studios entweder ihre Unabhängigkeit wiedererlangten oder verkauft wurden, war klar, dass etwas Großes im Unternehmen passierte.

In einer neuen Pressemitteilung von CEO Lars Wingefors sehen wir nun das Ergebnis all dieser Umstrukturierungen. Die Embracer Group, wie wir sie kennen, wird sich nun in drei separate Einheiten aufspalten. Asmodee Group, Coffee Stain & Friends und Middle-earth Enterprises & Friends.

"Asmodee ist der weltweit führende Entwickler, Publisher und Vertreiber von Tabletop-Spielen. Coffee Stain & Friends wird der führende und innovativste Entwickler von Community-getriebenen Spielen für PC/Konsole und Mobile werden. Middle-earth Enterprises & Friends wird immersive Unterhaltungs-IPs von Weltklasse entwickeln, darunter den ikonischen Herrn der Ringe, und dabei die internen AAA-Fähigkeiten und beeindruckende Partnerschaften nutzen", schreibt Wingefors.

Über seine Rolle und darüber, ob sich das ändern wird, schrieb Wingefors folgendes:

"Ich habe meine Rolle als CEO und Haupteigentümer der Gruppe immer als Förderer für erfolgreiche Unternehmer, Spielemacher und Führungskräfte gesehen, um mehr Erfolg zu erzielen. Daran wird sich auch nichts ändern. Ich kommuniziere heute auch meine Absicht, eine neue langfristige Eigentümerstruktur zu bilden. Dazu gehören auch die aktuellen Beteiligungen an Embracer (die etwa 20 % des Kapitals und 40 % der Stimmen ausmachen). Ich beabsichtige, ein langfristiger, aktiver, engagierter und unterstützender Eigentümer aller drei Unternehmen zu bleiben. Diese Struktur wird auf den Werten und Ideen basieren, auf denen Embracer gegründet wurde, auf Vertrauen, einer langfristigen Denkweise und dem Wunsch, in Zukunft verschiedene Perspektiven einzunehmen."

Was denkst du über die Trennung von Embracer? Lesen Sie hier die vollständige Pressemitteilung, wenn Sie alle Details lesen möchten.