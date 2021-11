Embracer Group möchte in den nächsten 12 Monaten weitere Akquisitionen vornehmen

HQ

Die schwedische Aktiengesellschaft Embracer Group hat in den letzten Jahren viele kleine Entwicklerstudios aufgekauft und damit einen gewissen Kaufrausch in der Branche ausgelöst. Allein im Jahr 2021 wurden von diesem Unternehmen 37 Studios und Verlage übernommen, darunter die dänischen Entwickler Slipgate Ironworks und Ghost Ship Games. Die vielen Akquisitionen werden in Zukunft nicht abreißen, heißt es im neuesten Finanzbericht des Unternehmens:

"In den letzten zwölf Monaten haben wir 37 Akquisitionen getätigt und wir erwarten eine ähnliche Anzahl von Transaktionen in den kommenden zwölf Monaten. Wir haben derzeit eine große Bandbreite an aktiven Prozessen und Dialogen, darunter auch eine gute Anzahl von unterzeichneten, exklusiven [Geschäften]." Viele der akquirierten Studios haben ihren Sitz in Nord- und Mitteleuropa, aber in Zukunft wird sich die Embracer Group auch stärker auf andere Regionen konzentrieren. Die Organisation wurde 2008 unter dem Namen Nordic Games gegründet.