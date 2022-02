Embracer Group möchte bis April 2026 mehr als 25 Spiele veröffentlichen

HQ

Das schwedische Aktienunternehmen Embracer Group hat in den letzten Jahren etliche Entwicklerstudios und Videospielmarken aufgesaugt, um ihren Kunden einen regelmäßigen Strom an neuen Inhalten präsentieren zu können. Gestern Abend wurden die Finanzergebnisse der Firma bekanntgegeben und bei dieser Gelegenheit sind die Anleger über die Veröffentlichungspläne des kommenden Geschäftsjahres informiert worden. Bis zum 1. April 2026 möchte die Organisation über 25 AAA-Spiele veröffentlichen, darunter Spongebob Schwammkopf: The Cosmic Shake, Saints Row und A Quiet Place.