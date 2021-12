Embracer Group gönnt sich zu Weihnachten Perfect World

HQ

Embracer Group hat in den letzten Wochen einige auffällige Akquisitionen getätigt, darunter das Brettspielunternehmen Asmodee und Dark Horse Comics. Darüber hinaus haben sie Perfect World Entertainment für 110 Millionen Euro gekauft, die nun zu Gearbox gehören. Die Firma hat MMOs wie Champions Online und Star Trek Online entwickelt, sie haben aber auch das Actionspiel Remnant: From the Ashes veröffentlicht.

Weitere Firmen, die sich der Aktiengesellschaft Embracer Group angeschlossen haben, sind das Animationsstudio Digic, ein Video-on-Demand-Netzwerk namens Spotfilm sowie ein kleines Spielestudio in Miami (Shiver Entertainment). Was das Konglomerat mit all diesen Unternehmen plant, ist nicht bekannt, doch eines ist sicher: Embracer wird immer größer und größer.

Quelle: Gameswirtschaft.de.