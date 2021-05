Embracer Group bespricht Portfolio, Akquisitionen und Quartals-Verkaufszahlen für Q1 2021

You're watching Werben

Die schwedische Aktiengesellschaft Embracer Group hat in den letzten Jahren viel Geld in die Hand genommen, um Spiele-IPs und Entwicklerstudios zu kaufen. Diese Investitionen scheinen nicht allzu bald zu enden, denn im jüngsten Investorentreffen sagte der Gründer und CEO Lars Wingefors, dass sich Akquisitionen weiterer Spieleentwickler in Vorbereitung befänden:

"Während des letzten Quartals haben wir mit mehr als 150 Unternehmen zusammengearbeitet, um sie der Gruppe hinzuzufügen. Darunter auch größere Unternehmen, die zusätzliche Betriebsgruppen bilden und einen erheblichen Einfluss auf die gesamte Gruppe haben könnten. Konzernweit sind mehr als 20 dieser Gespräche [in einem fortgeschrittenen Stadium]."

Embracer Group besitzen unter anderem THQ Nordic, Sabre Interactive, Koch Media. 68 verschiedene Studios mit insgesamt mehr als 7000 Mitarbeitern befinden sich in ihrem Besitz. Mit Neuauflagen alter Spiele hat das Unternehmen regelmäßig Erfolg, wie THQ Nordics jüngste Titel beweisen: Destroy All Humans beispielsweise habe (Stand Ende März 2021) 1 Million Verkäufe erzielt, Spongebob Schwammkopf: Schlacht um Bikini Bottom - Rehydrated liege bei 2 Millionen verkauften Exemplaren und die Geschicklichkeitssimulation Snowrunner sei ebenfalls in diesem Bereich anzutreffen.

Laut der Embracer Group befinden sich derzeit über 160 Projekte in aktiver Entwicklung. Über 60 Prozent dieser Projekte sollen entweder neu oder älter als fünf Jahre sein. Das neue Timesplitters gehört wohl ebenfalls in diese Kategorie (wir berichteten).

Quelle: EmbracerInvestor.