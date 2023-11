Embracer COO verlässt das Unternehmen, um sein eigenes Videospielunternehmen zu gründen

HQ

In diesem turbulenten Jahr 2023, das uns Spielern mit ihren Videospielen ebenso viel Freude bereitet hat wie Instabilität und Entlassungen für die Menschen, die sie entwickelt haben, gibt es ein großes Unternehmen, das nicht aufgehört hat, Mitarbeiter und geistiges Eigentum zu verlieren und sogar ganze Studios zu schließen: die Embracer Group.

In diesem Jahr wurden die Wachstumsambitionen der schwedischen Holdinggesellschaft durch den Verlust eines Milliarden-Dollar-Deals gestoppt, der die Aktien des Unternehmens in den Keller stürzte und zu einer tiefgreifenden Umstrukturierung mit der Schließung von Studios wie Volition (Saints Row) und der Entlassung vieler Mitarbeiter von Zen Studio, Crystal Dynamics oder Gearbox (wo sogar der Verkauf des Studios und der Borderlands-IP in Betracht gezogen wurde) führte.

Und wenn die Dinge nicht gut aussahen, werden die heutigen Nachrichten auch niemanden beruhigen. Egil Strunke, bisher Chief Operating Officer der Embracer Group, hat heute öffentlich gemacht, dass er letzte Woche seine Position im Unternehmen verlassen hat.

"Letzte Woche habe ich die Embracer Group als COO verlassen, und mit gemischten Gefühlen verabschiede ich mich von diesem globalen Unternehmensphänomen, das in Karlstad, Schweden, verwurzelt ist.

Auf der einen Seite bin ich dankbar dafür, dass ich die Chance hatte, mit dem einzigartigen [CEO] Lars Wingefors und all den anderen GROSSARTIGEN Kollegen (zu viele, um sie alle aufzuzählen!) zusammenzuarbeiten, die ich traurig verlassen werde. Auf der anderen Seite freue ich mich über die Möglichkeiten, die vor mir liegen - mein eigenes Unternehmen zu gründen und aufzubauen: Strunke Games."

In der gleichen Erklärung verwies Strunke auf die schwierigen Zeiten, die er in diesem Jahr erlebt hat, und auf seine Wünsche für die Zukunft.

"Obwohl das letzte Jahr im Einklang mit den allgemeinen Marktveränderungen und der Konsolidierung der Branche schwierig war, bin ich zuversichtlich, dass Embracer gestärkt daraus hervorgehen wird und eine lange und glänzende Zukunft vor sich hat."

