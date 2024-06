Embracer-Chef will Spielepreise noch weiter erhöhen

HQ

Lars Wingefors ist derzeit nicht die beliebteste Person in der Spielebranche. Schließlich ist er die Person, die in den letzten Monaten letztendlich für die Schließung mehrerer Studios verantwortlich war, die Teil der Embracer -Familie sind, sowie für die Entlassung von Tausenden von Arbeitern.

Ein notwendiges Übel, so heißt es, im schwierigen wirtschaftlichen Klima nach der Pandemie. Aber Wingefors kämpft weiter und sucht nach Margen an allen Fronten, und jetzt hat er in einem Interview mit GamesIndustry.biz auch erwähnt, dass es vorteilhaft gewesen wäre, die Wildpreise noch weiter zu erhöhen.

"Wenn man zum Beispiel ein riesiges Rollenspiel mit 100 oder 150 Stunden Spielspaß entwickelt, das sehr ausgefeilt ist und ein einzigartiges Erlebnis bietet, wäre der Verbraucher dann bereit, mehr zu bezahlen? Wenn sie es täten, würden möglicherweise mehr Produkte auf den Markt kommen. Aber niemand hat es versucht.

"Das ist etwas, worüber wir diskutiert haben."

Wingefors verglich die Glücksspielbranche auch mit anderen Branchen und sagte:

"Ich denke, die Branche steht vor dem gleichen Problem wie alle anderen Branchen, mit Inflation und steigenden Kosten für die Spieleentwicklung. Und es war schwierig, die Preise für Premium-PCs/Konsolen zu erhöhen. Die Preise für diese Produkte sind seit vielen Jahren gleich, was bedeutet, dass die Erfolgsmarge geringer ist und darüber hinaus höhere Kapitalkosten anfallen."

Wingefors erwähnte auch, dass Embracer zwar nicht unbedingt der erste Publisher ist, der die Preise noch weiter erhöht, aber sie behalten die anderen Spieler und das, was sie tun, genau im Auge.

Wo ziehst du die Grenze, denkst du, dass es vernünftig ist, dass Spiele noch mehr kosten sollten?