Embracer-CEO bleibt trotz "volatilem" Gaming-Geschäft hoffnungsvoll

In einem Treffen mit Investoren im PC /Konsolengeschäft des Unternehmens diskutierte Embracer CEO Lars Wingefors die instabile Natur der Branche, blieb aber positiv für die Aussichten des Unternehmens nach der Umstrukturierung.

Nachdem der Quartalsbericht einen Rückgang von 34 % (im Vergleich zum Vorjahr) im PC-/Konsolengeschäft gezeigt hatte, strukturierte Embracer diesen Flügel des Unternehmens um, was zu Massenentlassungen, Stornierungen, Studioschließungen und der Veräußerung von Vermögenswerten wie Gearbox Entertainment (verantwortlich für das Borderlands -Franchise) und Saber Interactive (verantwortlich für das kommende Space Marine 2) führte.

Die Aussagen von Wingefors ' beschreiben den Rückgang als "Klumpigkeit" in der Branche und spiegeln sich in Verzögerungen bei Spielen wie Kingdom Come: Deliverance II von Embracer im Besitz von Deep Silver (die in diesem Jahr auf den Markt kommen sollten, verschoben auf Februar 2025) und dem Vergleichsquartal wider, in dem Titel wie Dead Island 2 veröffentlicht wurden.

Wingefors äußerte sich optimistischer, dass er "sehr zuversichtlich und gespannt auf die Zukunftsaussichten dieses Geschäfts" sei, "insbesondere jetzt nach der Umstrukturierung", und dass die Pipeline des Unternehmens "solide aussieht" und "fertige Spiele im WertSEK von 3,9 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr veröffentlichen wird".

