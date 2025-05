Embracer ändert seinen Namen und gründet Coffee Stain

HQ

Der schwedische Gaming-Riese Embracer mit Sitz in Karlstad hat angekündigt, dass er Coffee Stain Group ausgliedern wird, den Publisher mehrerer großer Indie-Titel, darunter Valheim, Satisfactory, Goat Simulator und Deep Rock Galactic, der im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von über 77 Mio. £ erzielte.

Embracer CEO Lars Wingefors kommentierte:

"Die Coffee Stain Group hat unglaubliche Talente, IPs und Communities. Bis heute ist es ein wahres Erfolgsrezept. Ich bin von Antons Strategie und Führung überzeugt und sehe eine klare langfristige Chance darin, Partnerschaften mit gleichgesinnten unabhängigen Spieleentwicklern und Talenten zu gewinnen und zu ermöglichen."

Gleichzeitig hat Embracer seinen Quartalsbericht vorgelegt, in dem sich der bereinigte Betriebsgewinn für das vierte Quartal auf 1.077 MSEK (rund 84 Mio. GBP) belief. Mit anderen Worten, ein Plus von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, mit einem bereinigten Betriebsgewinn von 544 Mio. SEK (ca. 42 Mio. GBP).

Zu guter Letzt wird Embracer seinen Namen in Fellowship Entertainment ändern, was die mehr als 6.000 verbleibenden Mitarbeiter und Unternehmen wie Crystal Dynamics, Dark Horse, THQ Nordic, Warhorse Studios und viele mehr betrifft. Es wird kein genauer Grund für die Namensänderung angegeben, aber der Name Embracer wird in Form einer privaten Holdinggesellschaft weiterleben.

Was halten Sie von der Namensänderung und der Unabhängigkeit von Coffee Stain ?