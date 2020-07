Ember Lab teilt Details über Kena: Bridge of Spirits mit

Von den vielen großen Spielen, die während des PS5-Events von Sony Anfang letzten Monats vorgestellt wurden, war es vor allem das kleine Spiel vom Studio Ember Labs, das vielen Spielern im Gedächtnis blieb. Kena: Bridge of Spirits ist wahrlich bezaubernd und obwohl wir während der Show sogar ein bisschen Gameplay bekommen haben, blieben natürlich noch viele Fragen offen. Das Game wurde glücklicherweise während IGNs Summer-of-Gaming-Events näher besprochen, sodass wir uns ein genaueres Bild machen konnten. Bei dieser Gelegenheit haben wir zudem erfahren, dass der Name Kena "Kay-na" ausgesprochen wird. Na jetzt wissen wir es.

Laut Ember Labs ist Kena eine Geistführerin, die in einer Welt voller mysteriöser Kreaturen lebt. Sie benutzt ihren Zauberstab hauptsächlich dafür, um Geister zu führen, aber auch zum Kämpfen und um Magie zu erzeugen. Außerdem hat sie "The Rot" an ihrer Seite, das sind die kleinen Geister, die Kena helfen werden. Sie können schwere Gegenstände bewegen und verschiedene Bereiche der Welt "reinigen". Erwähnenswert ist noch, dass Kena ohne diese putzigen Kreaturen beginnt und nach und nach immer mehr bekommt, je weiter wir im Spiel vorankommen. Diese Kreaturen verstecken sich wohl auf der ganzen Welt und wir müssen fleißig erkunden, um sie alle zu finden. Einen Veröffentlichungstermin für Kena: Bridge of Spirits gibt es noch nicht.