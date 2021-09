Ember Lab plant mehr Kämpfe und Features für den Fotomodus von Kena: Bridge of Spirits

HQ

Die Leute scheinen mit Ember Labs Debütspiel Kena: Bridge of Spirits ziemlich zufrieden zu sein (unsere Kritik zum Indie-Game sollte diese Woche eintreffen), trotzdem haben die Entwickler anscheinend schon ein paar Ideen, was sie in Zukunft mit dem Titel vorhaben. Im IGN-Podcast erklärt das Entwicklerteam, dass sich bereits ein paar kleine neue Überraschungen in Planung befinden:

"Wir wollen das Spiel auf jeden Fall unterstützen. Wir wissen, dass die Leute den Fotomodus und den Kampf lieben, also denken wir darüber nach, was wir tun können, um in der Zukunft einige neue Kampfszenarien oder vielleicht ein paar zusätzliche Inhalte rund um den Kampf [bereitzustellen]. Wir möchten [auch] einige Aktualisierungen am Fotomodus vornehmen - die Leute haben nach bestimmten Funktionen gefragt, die einfach umzusetzen wären."

"Also ja, wir werden Kena definitiv noch eine Weile unterstützen. Wisst ihr, wir sind [...] ein kleines Team und freuen uns sehr, dass die Leute das Spiel spielen und darauf reagieren. [...] Wir hören auf Feedback, hören zu, was die Leute zu sagen haben, und wir werden hier sein, um das Spiel für die [...] absehbare Zukunft zu unterstützen."

Quelle: Gamingbolt