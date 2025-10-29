Embark Studios wird trotz ihrer Risiken weiterhin Multiplayer-Spiele entwickeln

HQ

Ein Live-Service-Spiel zu verwerfen, ist heutzutage eine riskante Angelegenheit. Trotz des aufregenden Gameplays, der großartigen Grafik und einer süchtig machenden Schleife kann es vorkommen, dass die Leute immer noch an ihren alten Multiplayer-Favoriten festhalten und sich weigern, einem neuen Titel die Zeit zu geben. Embark Studios, der Entwickler hinter ARC Raiders und The Finals, hat jedoch keine Pläne, das Multiplayer-Format aufzugeben.

In einem kürzlichen Interview mit The Game Business sagte der CEO von Embark, Patrick Söderlund, dass der Multiplayer-Modus "einfach in unserer DNA verwurzelt ist". Er sagte, dass zukünftige Spiele zwar nicht unbedingt online sein werden, wie es bei The Finals oder ARC Raiders der Fall war, aber das Studio wird bei dem bleiben, was es kennt.

Söderlund beschrieb ein Konzept , das "viel schärfer" sei als die vorherigen Arbeiten von Embark. Darüber hinaus hat das Studio noch ein weiteres Projekt in Arbeit, aber Söderlund hat darauf geachtet, keine wirklich pikanten Details zu verraten.

Im Moment liegt der Fokus auf ARC Raiders, aber es ist interessant zu wissen, dass Embark nicht einfach alles auf eine Karte setzt und hofft, dass eines seiner Spiele die Rechnungen für immer bezahlen wird. Das Experimentieren mit neuen Ideen und die Veröffentlichung neuer Spiele ermöglicht es dem Studio, frisch zu bleiben, was vielleicht der Schlüssel zu einem erfolgreichen Multiplayer-Erlebnis in diesem gesättigten Markt ist.