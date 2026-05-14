Embark Studios verlangsamt ARC Raiders Inhalte, während es sich auf sein "bisher größtes Update" konzentriert

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Embark Studios, der Entwickler hinter dem Hit-Extraction-Shooter ARC Raiders, hat den Spielern mitgeteilt, dass sie künftig die Funktionsweise der Updates ändern werden. Das Studio gibt den Spielern eine längere Wartezeit zwischen den Inhaltsveröffentlichungen, damit sie umfangreicher sein können. Das erste Beispiel dafür ist das kommende Frozen Trail-Update, das im Oktober erscheint.

Das gibt uns fünf Monate zur Wartezeit bis zum nächsten Update, allerdings hat Embark in einem neuen Steam-Beitrag enthüllt, dass Frozen Trail das "größte und aufregendste Update bisher" sein wird. Es umfasst die bisher größte Karte des Spiels, eine neue und ambitionierte ARC-Operation mit einzigartigen Verhaltensweisen und Designs, neue Fortschrittssysteme, Fertigkeitenbäume, Waffen, Kosmetik und mehr.

Zukünftig werden Inhaltsupdates zweimal jährlich veröffentlicht. Aber du musst dir keine Sorgen machen, dass eine bestimmte Waffe kaputt ist oder ein Gegner verbuggt ist, denn Live-Updates kommen weiterhin regelmäßig ins Spiel, die Dinge wie Balance, Store-Updates und Bugfixing regeln.

Wir werden abwarten müssen, wie ARC Raiders Fans sich in den nächsten fünf Monaten beschäftigen. Wir haben gesehen, dass SteamDB eine gewisse Rückgang der Spielerbasis hat, aber ARC Raiders zieht immer noch etwa 100.000 Spieler pro Tag an, plus/minus ein paar Tausend, was es zu einem unglaublich beliebten Titel macht.