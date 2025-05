Embark kündigt The Finals Major 2025 an, das für die DreamHack Stockholm geplant ist

HQ

Embark Studios, der schwedische Entwickler und Schöpfer von The Finals, hat für Ende des Jahres ein riesiges Turnier angekündigt. Das Event, das zwischen dem 28. und 29. November im DreamHack Stockholm stattfindet, wird unter dem Namen The Major 2025 bekannt sein und die besten The Finals -Teams aus der ganzen Welt zusammenbringen und um einen Teil des Preispools von $100.000 kämpfen.

In der Ankündigung wurde uns mitgeteilt, dass 16 Teams an der schwedischen Veranstaltung teilnehmen werden und dass die Qualifikation dafür bereits im September beginnen wird. Diese sind offen für alle und werden die Besten aus EMEA, NA und APAC aussortieren, wobei die besten Mannschaften in die geschlossenen Qualifikationsturniere einziehen, die live übertragen werden und die 16 Kader bestimmen, die einen Platz bei der physischen Veranstaltung im November ergattern.

Weitere Informationen wurden bereits bekannt gegeben, aber uns wurde gesagt, dass wir mit weiteren Neuigkeiten rechnen müssen, wenn wir dem September immer näher kommen.