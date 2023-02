Elvis wird in der kommenden Netflix-Serie zum Geheimagenten

Jeder kennt seinen Namen, die King of Rock and Roll, Elvis Presley, aber Sie erkennen den ikonischen Musiker wahrscheinlich nicht als den eines hochqualifizierten und gefährlichen Geheimagenten, obwohl sich das alles bald ändern wird.

Weil Netflix den ersten Trailer für die kommende Zeichentrickserie Agent Elvis veröffentlicht hat, in der Matthew McConaughey als Elvis zu sehen ist, und er wird "seinen Overall gegen ein Jetpack eintauschen, um die dunklen Mächte zu bekämpfen, die das Land bedrohen - während er seinen Job als King of Rock and Roll beibehält". , wie es in der Beschreibung der Serie heißt.

Die Serie wird zu einem unbestimmten Datum im März zu Netflix kommen, und was die anderen Details betrifft, so wissen wir bisher nur, dass die Serie von demselben Studio animiert wird, das Spider-Man: Into the Spider-Verse erstellt hat.

Seht euch unten den Teaser-Trailer zu Agent Elvis an.