Elton John fordert Änderung der britischen Urheberrechtsregeln, um Künstler vor KI-Ausbeutung zu schützen

HQ

Sir Elton John hat sich einer wachsenden Gruppe von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens angeschlossen, die ein grundlegendes Überdenken der vorgeschlagenen Änderungen der britischen Urheberrechtsbestimmungen fordern (via Daily Mail).

Die gefeierte Sängerin glaubt, dass der aktuelle Plan, der es Technologieunternehmen erlaubt, kreative Werke ohne Erlaubnis für Projekte der künstlichen Intelligenz zu verwenden, die Lebensgrundlagen von Künstlern schwer schädigen könnte.

Nach dem aktuellen Vorschlag müssten sich Urheber aktiv dagegen entscheiden, dass ihre Werke von KI verwendet werden, ein System, von dem viele, einschließlich John, glauben, dass es die Führungsrolle des Vereinigten Königreichs beim Schutz des Urheberrechts untergraben würde.

Der legendäre Musiker, der für seinen Einfluss sowohl auf die Musikindustrie als auch auf die Schaffung von Arbeitsplätzen bekannt ist, äußerte sich besorgt, dass diese Veränderungen zu einer Abwertung der menschlichen Kreativität führen könnten, so dass Technologieunternehmen ohne Entschädigung von der harten Arbeit der Künstler profitieren könnten.

Dieses Thema gewinnt in der kreativen Welt an Bedeutung, und auch andere Künstler wie Billie Eilish und Stevie Wonder fordern einen stärkeren Schutz. Einige, wie Daniel Bedingfield, argumentieren jedoch, dass KI ein wichtiger Bestandteil der Zukunft der Musikindustrie sein wird. Vorerst bleibt abzuwarten, wie die britische Regierung auf diese wachsenden Bedenken reagieren wird.