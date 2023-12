"Eltern wissen nicht, dass man Belästigung in Videospielen melden kann"

HQ

Auf dem Arucas Gaming Fest im letzten Monat haben wir mit verschiedenen Experten und ihren Panels mehr über Videospiele und Best Practices erfahren. Auf der einen Seite standen Gemeinschaftsgefühl und Frustrationstoleranz als Vorteile des Spielens. Auf der anderen Seite sprach der Lehrer und Psycho-Pädagoge Iker Martínez von der Organisation PantallasAmigas über den Umgang mit sozialen Beziehungen innerhalb von Online-Videospielplattformen.

Martínez betonte, dass, egal wie vertraut Eltern und Lehrer mit Spielen in den neuen Generationen sein mögen, "wir uns der sozialen Komponente von Videospielen beim Mobbing nicht bewusst sind", und unterstrich die sogenannte "soziale Infektion der Beleidigung" als endemischen Faktor. Und als klares Beispiel wies er darauf hin, dass "Eltern nicht wissen, dass man Belästigung und Fehlverhalten innerhalb der Spiele selbst melden kann".

Abgesehen davon, dass sie Missbrauch meldete, gab die Pädagogin während der Sitzung einige Ratschläge und beantwortete Fragen von Schülern, die im Raum anwesend waren und wirklich nicht wussten, was sie tun sollten, wenn sie als Zeugen auftreten, hauptsächlich mit dem häufigsten Fall, dass Frauen belästigt oder verachtet werden (und wobei ein großer Prozentsatz eine männliche Persönlichkeit annehmen muss, um respektiert und in das Spiel aufgenommen zu werden). Und was sind diese Tipps und Tricks, um in einer potenziell toxischen Umgebung besser geschützt zu sein? "Man muss sich mit guten und ehrlichen Menschen umgeben, aber wir alle müssen auch die Bildung in dieser Hinsicht verbessern und jedem muss beigebracht werden, dass Videospiele nicht nur etwas für Jungs sind. Und es muss viel Prävention geben".

Was denkst du heutzutage über Mobbing auf Videospielplattformen? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar oder einen Tipp.