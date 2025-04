Elon Musks Kind behauptet, der Milliardär sei als Gamer "verdammt scheiße Scheiße"

HQ

Wie Sie sich vielleicht erinnern, tauchten letztes Jahr Berichte auf, dass Elon Musk sowohl in Path of Exile 2 als auch in Diablo 4 ein Weltklasse-Gamer war. Ihm zufolge jedenfalls, aber die Ergebnisse waren so hervorragend, dass die Leute anfingen, die Angelegenheit zu hinterfragen, und die Geschichte zerfiel. Es stellte sich heraus, dass Musk einfach betrogen hatte.

Jetzt hat eines seiner Kinder, Vivian Jenna Wilson, in Hasan Pikers Twitch-Podcast (via PC Gamer) kommentiert, wie er als Gamer ist, und es ist sicherlich nicht das Bild, das Musk selbst malen wollte:

"Als ich 12 war, war er Bronze in Overwatch, und ich und mein Zwilling waren es nicht. Er versuchte ständig, uns dazu zu bringen, mit ihm Ranglistenspiele zu spielen, und ich bin mir zu 90 % sicher, dass es nur daran lag, dass wir ihn tragen konnten. Ich war ein zwölfjähriger Hanzo-Hauptfahrer, der gerade mal Silber war. Er war ein Bronze Torbjörn Main. Er war verdammt noch mal Hundescheiße. Schrecklich, wie schrecklich."

Die Bronze-Klasse ist, wie du vielleicht weißt, die niedrigste in der Rangliste von Overwatch, und daher spielen hier die Spieler mit den niedrigsten Platzierungen. Natürlich ist nichts Falsches daran, zur untersten Schicht zu gehören, aber wenn Sie behaupten, zu den besten Gamern der Welt zu gehören und der reichste Mann der Welt mit unendlichen Ressourcen sind, ist die Situation etwas anders. Wilson rundet die Tirade ab:

"Also nein, ich glaube nicht an das verdammte 'Ich bin ein Profi für Path of Exile, was auch immer zum Teufel'. Nein, zum Teufel bist du es nicht. Das ist so erschreckend. Warum würdest du überhaupt so tun, als wärst du es - es ist in Ordnung, kein Gamer zu sein."

Fairerweise muss man sagen, dass Vivian Jenna Wilson und Elon Musk ein notorisch schlechtes Verhältnis haben und sich wiederholt in der Öffentlichkeit kritisiert haben, was eine Überlegung wert sein könnte.