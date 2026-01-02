HQ

Manchmal fällt es schwer, sich eine echte Verwendung für die KI-Bildgenerierung vorzustellen, da sie oft meist dazu dient, andere Kunst oder unheimliche Dinge zu imitieren, wie zum Beispiel zu erzeugen, wie eine echte Person mit weniger Kleidung aussehen würde. Elon Musks Grok AI hat im Laufe des Jahres seine Bilderzeugung stark verbessert, aber es scheint, als würden Nutzer ihre Fähigkeiten für perverse Zwecke nutzen.

Auf Anfragen musste Grok Frauenkleidung entfernen und sie in Unterwäsche, Bikinis und alles andere stecken, was ein Nutzer wünschte. Anfragen würden von der KI, die von X- und Tesla-Besitzer Elon Musk erstellt wurde, buchstabengetreu ausgeführt werden, ohne die Privatsphäre oder Zustimmung des ursprünglichen Posters zu berücksichtigen.

Dies führte dazu, dass der Medientab für Grok zeitweise deaktiviert wurde, der Bot jedoch weiterhin die an ihn gesendeten Anfragen weiterführte. Einige nutzen die Bildgenerierungsfunktion für Engagement-Lockmittel, was zwangsläufig passieren musste, aber es gibt immer noch diejenigen, die den Bot für unheimliche Bildgenerierung ausnutzen.

