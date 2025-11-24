Elon Musks DOGE existiert nicht mehr

HQ

Elon Musks Department of Government Efficiency, bekannt als DOGE, wurde offiziell geschlossen, nachdem der Vertrag acht Monate vorzeitig beendet wurde. Die von Trump und Musk gestartete Einheit, um verschwenderische Bundesausgaben zu bekämpfen, arbeitete bereits seit dem Weggang des Tesla-Milliardärs aus dem Weißen Haus im April in reduzierter Kapazität.

Musk verließ die Regierung nach einem dramatischen Zusammenstoß mit dem Präsidenten, der darin gipfelte, dass er Herrn Trump öffentlich beschuldigte, in "den Epstein-Akten" aufgetaucht zu sein. Das DOGE, das teilweise von Jugendlichen mit Zugang zu sensiblen Informationen besetzt ist, arbeitete zunächst weiterhin im Hintergrund, wurde aber laut dem Office of Personnel Management inzwischen als zentrale Instanz aufgelöst.

Bundesbüro für Personalwesen

OPM-Direktor Scott Kupor sagte, dass die ehemaligen Mitarbeiter des DOGE in die gesamte Verwaltung versetzt wurden, wobei viele ihrer Aufgaben in das bundesstaatliche Personalbüro eingegliedert wurden. Trotz des frühen Stillstands hält das Weiße Haus fest, dass Trump weiterhin verpflichtet ist, Verschwendung, Betrug und Missbrauch in der Regierung zu reduzieren.

Die Gruppe hatte zuvor behauptet, die Bundesausgaben um zig Milliarden gekürzt zu haben, doch Experten stellten die Zahlen aufgrund fehlender öffentlicher Buchhaltung infrage. Bemerkenswert ist, dass der ehemalige DOGE-Mitglied und Airbnb-Mitbegründer Joe Gebbia nun die Bestrebungen zur Neugestaltung von Bundeswebsites leitet, einschließlich Portalen für die Rekrutierung von Strafverfolgungsbehörden und Initiativen zur Drogenpreissetzung.

Das Modell von DOGE hat seitdem ähnliche Initiativen im Ausland inspiriert. Im Vereinigten Königreich hat der Reformführer Nigel Farage seine eigene Version der Einheit gefördert und behauptet erhebliche Einsparungen in den lokalen Gemeinden sowie die Reparatur von mehr als 100.000 Schlaglöchern.