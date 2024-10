Elon Musk wird von Blade Runner 2049 Schöpfern verklagt

Alcon Entertainment, die Produktionsfirma hinter Blade Runner 2049, verklagt Elon Musk, Tesla und Warner Bros. Discovery wegen Urheberrechtsverletzung. Musk veranstaltete kürzlich die Auftaktveranstaltung für Teslas selbstfahrendes Robotaxi, bei der KI-generierte Bilder gezeigt wurden, die mit dem Film in Verbindung stehen.

Via Variety besteht die Klage darauf, dass der Film nichts mit Tesla, X oder Musk zu tun hat. "Musks massiv verstärktes, hochgradig politisiertes, kapriziöses und willkürliches Verhalten, das manchmal in Hassrede abgleitet", heißt es in der Klage.

Die Klage zielt auf eine einstweilige Verfügung ab, die Musk, Tesla, Warner Bros. und alle, die mit ihnen zusammenarbeiten, daran hindert , "'BR2049' oder schutzfähige Elemente davon in Verbindung mit Tesla oder Musk weiter zu kopieren, auszustellen, zu verteilen, zu verkaufen oder zum Verkauf anzubieten oder abgeleitete Werke davon für solche Zwecke zu erstellen".

Vertreter von Tesla, Herrn Musk und Warner Bros. Discovery haben sich bisher nicht zu der Klage geäußert. Die Verwendung von KI-generierten Bildern, die Blade Runner 2049 Szenen darstellen, dauerte nur etwa 11 Sekunden, aber wenn man bedenkt, dass der Film immer noch urheberrechtlich geschützt ist, ist es mehr als genug für die Macher, Musk ins Visier zu nehmen.

