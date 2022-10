Elon Musk wird die Twitter-Akquisition erneut durchführen

HQ

Die Elon Musk- und Twitter-Saga war vor ein paar Monaten der letzte Schrei. Der Milliardär schloss eine Vereinbarung über den Kauf der Social-Media-Plattform für 44 Milliarden US-Dollar ab und zog sich dann aufgrund angeblicher irreführender Informationen über Bots, die die Plattform plagten, aus dem Deal zurück. Dies führte dazu, dass Twitter aufgrund von Musks Entscheidung, sich in letzter Minute zurückzuziehen, rechtliche Konsequenzen suchte, und von diesem Zeitpunkt an verstummte alles an der Musk-Twitter-Front.

Aber jetzt ist es wieder angeheizt, da es so aussieht, als würde Musk die Übernahme der Plattform durchführen, nachdem Musks Anwälte einen Brief an Twitter geschickt hatten, der sagte, dass der Milliardär die Transaktion durchführen wird, vorausgesetzt, Twitter beschließt, den Prozess gegen ihn vor seinem Starttermin am 17. Oktober zu vertagen. wie AP News berichtete.

Twitter hat dies auch durch die Veröffentlichung eines Tweets von seiner Investor-Relations-Seite bestätigt, in dem es heißt: "Twitter hat diese Erklärung über die heutigen Nachrichten veröffentlicht: Wir haben den Brief von den Musk-Parteien erhalten, den sie bei der SEC eingereicht haben. Die Absicht des Unternehmens ist es, die Transaktion zu einem Preis von 54,20 $ pro Aktie abzuschließen."

Alles, was Musk über diese Änderung der Ereignisse gesagt hat, ist, dass "der Kauf von Twitter ein Beschleuniger für die Erstellung von X, der Alles-App, ist".