Elon Musk wird der erste Halb-Billionär der Welt

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Elon Musk laut Forbes der erste Mensch in der Geschichte ist, der ein Vermögen in der Größenordnung von einer halben Billion Dollar angehäuft hat. Der Anstieg kommt nach stetigen Gewinnen der Tesla-Aktie und steigenden Bewertungen für seine anderen Unternehmen, darunter SpaceX und xAI. Mit diesem Meilenstein liegt er deutlich vor der Konkurrenz im Technologiesektor und festigt seinen Status als reichster Mensch der Welt. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!