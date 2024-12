Elon Musk wird aus Path of Exile 2 rausgeschmissen, weil er "zu gut" spielt

HQ

Elon Musk war zu gut in Path of Exile 2 – so gut, dass das Spiel keine andere Wahl hatte, als ihn rauszuschmeißen. Nachdem er Diablo 4 mit seinen wahnsinnigen Fähigkeiten dominiert hatte, wechselte Musk zum neuen Action-RPG von Grinding Gear Games, nur um für seine hohen In-Game-Aktionen pro Minute (APM) bestraft zu werden. In einem Tweet, der die Fans verblüffte, teilte Musk einen Screenshot, der zeigt, wie das Spiel ihn wegen "zu vielen Aktionen zu schnell ausführt" zeigt. Keine Makros, keine Cheats – nur reines Gaming auf Musk-Niveau.

Der CEO von Tesla, SpaceX und der baldige Videospiel-Mogul war sichtlich unzufrieden. "Und die Strafe für zu viele Klicks/Sekunde ist, dass man sofort hingerichtet wird! Ich denke, das wird gepatcht.", schrieb Musk, vielleicht in der Hoffnung, dass die Entwickler aufhören würden, ihn wie einen übermächtigen Bosskämpfer zu behandeln. Musk stellte auch klar, dass er das Spiel nicht nur spielte; Er dominierte und nannte Path of Exile 2 einen "Hall of Famer" – und anscheinend ist das ein Problem für die Server des Spiels.

Als ob es nicht genug wäre, Milliarden-Dollar-Unternehmen zu führen und Raketen in den Weltraum zu schicken, scheint Musk entschlossen zu sein, die Welt der ARPGs zu erobern. Aber jetzt sieht es so aus, als müsste er auf einen Patch warten, bevor er seine Schreckensherrschaft fortsetzen kann. Wird Path of Exile 2 auf den milliardenschweren Gamer hören, oder werden seine Gaming-Ambitionen auf ein Hindernis stoßen? Nur die Zeit (und vielleicht ein neuer Patch) wird es zeigen.

Was denkst du – sollte Musk weiter in den Arsch treten dürfen, oder ist es Zeit für einen Nerf?