Elon Musk will OpenAI für fast 100 Milliarden US-Dollar kaufen

Während X/Twitter mit dem Grok-System derzeit eine eigene Art von künstlicher Intelligenz anbietet, will Elon Musk offensichtlich mehr mit der Technologie machen, denn das Wall Street Journal berichtet nun, dass der Eigentümer von Tesla und SpaceX ein Angebot abgegeben hat, um den ChatGPT-Hersteller OpenAI für satte 97,4 Milliarden US-Dollar zu übernehmen.

In dem WSJ-Artikel teilte Musk eine Erklärung darüber mit, was er mit diesem Angebot zu erreichen hofft, und behauptete, dass es für das Unternehmen an der Zeit sei , "endgültig zu der Open-Source-, sicherheitsorientierten Kraft zurückzukehren, die es einmal war", etwas, das er "sicherstellen wird, dass dies geschieht".

Zugegeben, das ist eindeutig alles, worauf dies hinauslaufen wird, denn der CEO von OpenAI, Sam Altman, hat das Angebot von Musk inzwischen mit einer frechen Antwort kommentiert, die besagt: "Nein danke, aber wir werden Twitter für 9,74 Milliarden US-Dollar kaufen, wenn Sie wollen".

Musk war von diesem Seitenhieb Altmans nicht gerade beeindruckt und antwortete, indem er den OpenAI-Chef als "Betrüger Altman" bezeichnete.

