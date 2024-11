Elon Musk will mit KI in die Videospielindustrie einsteigen

HQ

Der Triumph Donald Trumps hat das globale Informationsnetz erschüttert, auch über die Grenzen und Interessen der Amerikaner hinaus. Trump hat eine Liste von engen Mitarbeitern in sehr verantwortungsvollen Positionen erstellt, die viele Regierungen als besorgniserregend bezeichnen. Und einer von ihnen war Elon Musk, der zum Leiter der neuen Abteilung für Effizienz ernannt wurde. Doch Musk ist ein visionärer Unternehmer in Zukunftstechnologien, und eine davon, die er auch in Zukunft nutzen will, ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und das will er durch die Entwicklung von Videospielen tun.

Der Tycoon, dem X gehört, hat heute eine Nachricht in seinem sozialen Netzwerk veröffentlicht, in der er berichtet, dass er ein Videospielstudio gründen wird, das mit KI erstellt wurde, in klarer Opposition zu "großen Unternehmen", die "Gefangene einer Ideologie" sind, und setzt damit den Hauptfaden fort, auf den er geantwortet hat.

Gestartet wird das Projekt über seine Tochterfirma xAI, mit der er "Make Great Games Again!" will, eine klare Anspielung auf Trumps Wahlkampfslogan MAGA.

Was denkst du - sind KI-gestützte Videospiele die Zukunft, oder schafft dies einen gefährlichen Präzedenzfall für die Kreativität und Kontinuität unseres Unterhaltungsmediums?